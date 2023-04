Österreichs Fußball trauert um Ex-Teamspieler "Buffy" Ettmayer

Deutsche Bundesliga-Geschichte schrieb Ettmayer am 26. Jänner 1974, als ihm das 10.000 Tor in der höchsten Spielklasse gelang. Nach seiner Zeit in Stuttgart wurde er mit dem Hamburger SV Pokal- und Europacup-Sieger.

Erfolgreich in Innsbruck

Die längste Zeit seines Fußballerlebens verbrachte er aber in den 1960er-Jahren bei Wacker Innsbruck, nachdem er zuvor bei der Wiener Austria mit dem Fußball begonnen hatte. Mit den Tirolern wurde er Meister und Cupsieger. Für das österreichische Nationalteam lief der trickreiche Spieler 30-mal auf.

Johann "Buffy" Ettmayer starb am 1. April mit 76 Jahren in seiner deutschen Wahlheimat.