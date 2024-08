Rangnick baut beim ÖFB um: Drei Betreuer müssen gehen

50 Tage sind vergangen, seit Österreichs Nationalteam bei der EM in Deutschland gegen die Türkei ausgeschieden ist. Seither ist es ein wenig still geworden um die Stars des ÖFB und ihren Teamchef. Die Beine hochgelegt hat Ralf Rangnick seither aber – wenn überhaupt – nur kurz. Hinter den Kulissen treibt der 66-Jährige seinen geplanten Optimierungsprozess voran. Und das hat im konkreten Fall mit personellen Veränderungen zu tun.

Schon in zwei Wochen trifft sich das Team wieder, am 6. und 9. September sind in der Nations League Slowenien und Norwegen mit Superstar Erling Haaland die ersten Gegner nach dem EM-Aus. Nicht mehr dabei sein werden drei Herren aus dem Betreuerstab, die teilweise schon seit vielen Jahren Teil des Teams waren.