10 Tage vor Transferschluss: Die 10 Top-Transfers in Europa

Julian Alvarez

Der argentinische Weltmeister ist in Sachen Ablöse bislang die Nummer eins in diesem Sommer. 75 Millionen Euro hat Atlético Madrid an Manchester City überwiesen. Bei den Engländern hat der 24-Jährige hinter Erling Haaland nur die zweite Geige gespielt, in Madrid wird er wohl gesetzt sein.

Dominic Solanke

Dominic wer? Der Engländer mit nigerianischen Wurzeln erzielte für Bournemouth zuletzt 19 Saisontore in der Premier League und schaffte es dennoch nicht in den EM-Kader von Gareth Southgate. Dafür gelang dem 26-Jährigen ein anständiger Transfer. Tottenham überwies 64,3 Millionen Euro für den Angreifer und stattete ihn mit einem Sechsjahresvertrag bis 2030 aus. Solanke ist damit der Rekordeinkauf in der Klubgeschichte der Londoner und soll Harry Kane ein Jahr nach dessen Abgang zu den Bayern spät aber doch ersetzen.