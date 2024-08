Moderator Trukesitz: „Der Fußball soll uns allen Freude bereiten“

Sie haben ja demnächst die Chance, es besser zu machen, weil sie bei Canal+ ein TV-Comeback bei Spielen in der Champions-, Europa- und Conference League geben. Warum soll man sich als Österreicher ein Abo bei Canal+nehmen?

In erster Linie, um die Topspiele am Mittwoch in der Champions League und dann am Donnerstag in den beiden kleineren Bewerben auch wirklich zu sehen, weil sie exklusiv bei uns sein werden, wie etwa gleich am Mittwoch das Spiel von Salzburg bei Dynamo Kiew. Darüber hinaus wollen wir den Fußball unterhaltsam präsentieren, er soll uns allen Freude bereiten. Uns geht es um eine Balance zwischen Unterhaltung auf der einen und Tiefgang auf der anderen Seite.

Sie haben Ihren Draht zu Ralf Rangnick genutzt, um ihn als Experte zu gewinnen. Werden Sie auch selbst wieder zu sehen sein?

Mehr zu hören. Ich werde keine Sendungen moderieren, freue mich aber darauf, wieder Fußballspiele zu kommentieren.

Dann werden Sie also Österreichs Teamspieler kritisieren, die Sie vor Kurzem noch beraten haben.

Das werden sie aushalten.