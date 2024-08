Schockmoment: Premier-League-Star brach nach Duell bewusstlos zusammen

Abgespielt hat sich das Ganze in der 76. Minute. Bei einer Tottenham-Ecke setzte der Uruguayer zum Kopfball an, doch sein Gegenspieler Fatawu war schneller und köpfte den Ball raus. Daraufhin prallte Bentancur mit voller Wucht gegen den Hinterkopf des Leicester-Spielers und blieb in Folge regungslos am Spielfeld liegen.