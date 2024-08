Rapid-Trainer Klauß nach dem 0:3 bei BW Linz: "Den Arsch versohlt"

„Die Art und Weise der Gegentore war indiskutabel. Drei Tore immer auf dieselbe Weise kassieren darf einfach nicht passieren“, sagte Klauß nach der Partie. Der 39-Jährige prangerte vor allem die Einstellung seiner Mannschaft an. „Wir müssen an unsere Leistungsgrenzen gehen, um Spiele zu gewinnen. Wenn wir das nicht tun, dann sind wir auch nicht so gut, wie wir gemacht wurden. Das wurde uns gezeigt - auf eindrucksvolle Art und Weise.“

Das 1:2 am vergangenen Donnerstag bei Sporting Braga war für Rapid im Play-off zur Europa League nicht wirklich enttäuschend nach dem 91-minütigem Kampf in Unterzahl. Nach dem 0:3 bei Blau-Weiß Linz war Trainer Robert Klauß aber wirklich sauer.

Das Spiel in Linz sei für Rapid wie ein Testlauf gewesen für die heißen Europacup-Wochen im Herbst. Klauß betonte: „Das ist ein wichtiges Spiel für uns gewesen, weil wir noch viele Partien haben werden, wenn wir davor am Donnerstag Europacup gespielt haben. Das war ein klarer Beweis dafür, dass wir an die Grenze gehen müssen, um etwas mitzunehmen.“

Rapid-Tormann Niklas Hedl weiß: "Wir haben am Platz Sachen vermissen lassen, die wir in den letzten Wochen richtig gut gemacht haben. Das Spiel in Linz hat uns viel gelehrt. Es ist nicht immer so einfach, wie alle denken. Ich hoffe, dass uns das nicht nochmal passiert."