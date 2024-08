Abfuhr statt Tabellenführung für Rapid bei Blau Weiß Linz

Mit einem Sieg bei Blau Weiß Linz wäre Rapid als Tabellenführer in das Schlagerspiel kommende Woche gegen Salzburg gegangen. Doch statt der drei Punkte holten sich die Hütteldorfer eine deftige 0:3-Abfuhr beim Aufsteiger der vergangenen Saison. Die Linzer zogen somit in der Tabelle an Rapid vorbei, die Hütteldorfer sind nur noch Fünfter.

Rapid begann mit vier neuen Spielern im Vergleich zur Startformation bei Sporting Braga – und mit Grgic sowie Beljo, die am Donnerstag beim 1:2 in Braga kaum gespielt hatten. Der erkrankte Auer wurde links hinten von Böckle ersetzt.