Austria im Vorwärtsgang: Heimsieg gegen den LASK

Die ersten 20 Minuten hatten es in sich. Nach 56 Sekunden jubelte die Austria über ein Tor von Malone. Vergebens, weil Schiri Ciochirca ein Foul von Malone ortete. Danach hatten Berisha für den LASK und Prelec für die Austria gute Möglichkeiten, ehe der LASK, der in der Defensive anfangs Lücken offenbarte, in Führung ging. Austria-Goalie Sahin-Radlinger mit einer technischen Unsicherheit, Barry mit dem Fehlpass, Ljubicic nahm dankend zum 1:0 an (19.). Aus violetter Sicht ein entbehrlicher Gegentreffer.

Im Gegenzug glich die Austria aber aus, nach Flanke von Gruber traf Malone sehenswert per Kopf (20.). In Folge präsentierte sich ein ausgeglichenes und trotz hoher Temperaturen durchaus intensives Spiel. Die Wiener agierten in der Offensive durchaus gefällig und gefährlich.