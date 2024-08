Rapid rotiert, aber nur auf dem Feld: "Mensch ärgere Dich nicht"

„Rapid ist sehr, sehr stark – wir haben einiges zu lernen. Aber wir wissen auch, was genau“, erklärte Braga-Trainer Carvalho.

Klauß spekuliert, dass dem Favoriten am Donnerstag doch eine Überraschung und die erste Saisonniederlage drohen: „Wir konnten aufgrund der Umstände nicht alles zeigen, was wir drauf haben. Zu elft und mit mehr Ballbesitz werden wir in Hütteldorf zu unseren Chancen kommen.“

Grgic feuerte noch in der Nacht per Videonachricht die Fans an – die Karten werden schon knapp, am liebsten würde der gesperrte Kämpfer aus Wels wohl den Vorsänger im Block West machen.