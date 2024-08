Red Bull gegen Red Bull? Allein diese Möglichkeit animiert zu einem Blick zurück. Als Dietrich Mateschitz im Juli 2010 in Gastein bei einem seiner seltenen öffentlichen Vorträge 80 Sportsmedia-Austria-Mitgliedern, die ihren Ohren kaum trauten, mit entwaffnender Offenheit seine neue Fußball-Leitlinie verriet. Mit Leipzig (obwohl damals noch viertklassig) als Champion League-Starter in spe und Salzburg als Juniorpartner mit Maximal-Ziel Europa League.

In der RB-Kabine ist Englisch nicht erst wegen Neuzugang Bobby Clark aus Liverpool die Amtssprache. Vielmehr gehören Profis aus zehn Nationen dem Salzburger Kader an. So sympathisch belebend die Multi-Kulti-Trupe auftritt, so sehr muss es mit Teamchef Ralf Rangnick selbst dem früheren Red Bull-Oberstrategen zu denken geben, wenn oft kein einziger für’s Nationalteam Berechtigter in der Startelf steht. Salzburg liegt freilich im internationalen Trend.

Bei immer mehr Topklubs kommen immer weniger einheimische Spieler zum Einsatz. Umso bemerkenswerter, dass Dynamo Kiew (schaltete auf dem Weg ins Play-off die Glasgow Rangers aus) nach wie vor als unangenehmer Gegner gilt. Obwohl kriegsbedingt die Legionäre davonliefen.