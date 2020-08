Fußball in Reinkultur: Warum die Europacup-Finalturniere überzeugen

Während das Europacupjahr 2020/’21 mit der Qualifikation bereits im Gang ist, kommt die Vorsaison gerade erst in die entscheidende Phase. In dieser Woche werden in Portugal (Champions League) und in Deutschland (Europa League) die neuen Würdenträger im europäischen Fußball ermittelt. Heute Abend matchen sich RB Leipzig und Paris SG in Lissabon um den Einzug ins Champions-League-Finale, das am Sonntag stattfindet. Im zweiten Duell stehen sich dann am Mittwoch Bayern und Lyon gegenüber.