Konrad Laimer im Portrait: "Namen sind für ihn Schall und Rauch"

Ebenso Spitze sind die 15,7 Zweikämpfe, die er pro Partie im Schnitt führt. Dass er dabei gar nicht so viele gewinnt, stört ihn selbst nicht. „Schlussendlich will ich immer den Ball erobern. Manchmal geht's gut, manchmal nicht“, sagte Laimer selbst zu Sky. 50 Prozent der Zweikämpfe gewann er in der noch aktuellen Saison. Der Wert wird auch gedrückt, weil die Duelle Mann gegen Mann nicht selten mit einem Pfiff enden. 60 Fouls hat er in der vergangenen Saison der deutschen Bundesliga begangen. Nur zwei Spieler übertrafen diesen Wert.

Einige dieser Fouls machen freilich auch Sinn, etwa dann, wenn sie den Spielfluss des Gegners stören sollen. Das wird auch gegen die Stars von PSG, gegen die Leipzig freilich Außenseiter ist, nicht anders sein. Diese Rolle scheint ihm auf den Laib geschneidert. Österreichs U-16-Teamchef Hermann Stadler, der Laimer seit Kindheitstagen kennt, sagt: „Der Konny pfeift sich nix. Egal, gegen wen er spielt. Namen sind für ihn Schall und Rauch.“