EM ohne Alaba: Was das für den ÖFB-Star und Teamchef Rangnick bedeutet

Als Cristiano Ronaldo coachte

In Erinnerung sind die Bilder, als sich Superstar Cristiano Ronaldo im EM-Finale 2016 verletzte und dann kurzerhand seine portugiesischen Kollegen humpelnd von der Seitenlinie aus coachte. So aktiv wird Alaba seine Rolle neben Rangnick wohl nicht anlegen. Aber in den Turnier-Wochen kann es helfen, wenn Alaba auch in neuer Rolle über seine immense Erfahrung in Entscheidungsspielen erzählen kann. Außerdem wird sich sein enger Freund Marko Arnautovic freuen, wenn im Camp der Wiener Schmäh trotzdem läuft.