ÖFB-Verletztenliste: Zwei werden den Wettlauf gegen die Zeit gewinnen

Stürmer Sasa Kalajdzic zog sich am 18. Februar seinen bereits dritten Kreuzbandriss zu. Der 26-jährige Angreifer von Eintracht Frankfurt verletzte sich im Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg in der 8. Minute ohne Fremdeinwirkung. Die Diagnose, die das Ende seines EM-Traums bedeutete, lautete Riss des Kreuz- und Außenbandes im rechten Knie.

Ebenfalls Kniefälle haben Goalie Alexander Schlager und Verteidiger Philipp Lienhart zu verzeichnen.

Der Salzburg-Torhüter wurde am Meniskus operiert und arbeitet am Comeback. Eine EM-Teilnahme wird ein Wettlauf mit der Zeit. Lienhart hingegen pausiert schon seit eineinhalb Monaten wegen Problemen im linken Knie. Im Jänner hatte sich der 27-Jährige wegen einer Nervenirritation in der rechten Leiste einer Operation unterziehen müssen und gab am 17. März sein kurzes Comeback. Sein bisher letzter Einsatz.