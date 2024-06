Von der Bundesliga zur EM: So österreichisch ist die EURO 2024

26 Spieler umfasst der Kader von Ralf Rangnick für die EM in Deutschland. Nimmt man jene Kicker dazu, die aktuell in Österreich am Ball sind oder einmal hierzulande aktiv waren, dann stellt die heimische Bundesliga beinahe eine EM-Mannschaft. Denn gleich 22 Spieler bei diesem Turnier haben einen Österreich-Bezug.