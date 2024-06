Mit gutem Stellungsspiel in der ersten Hälfte Retter in der Not. Im Spielaufbau stark mit guten vertikalen Pässen. Verteidigte mutig nach vorne, nach der Pause sogar bis an den gegnerischen 16er, wodurch sich dort ein Ballgewinn ergab. Österreichs Bester bei seinem ersten Länderspiel seit März 2023.

Florian Kainz 3

Bekam als Zehner seine Chance und startete umsichtig in die Partie, setzte Baumgartner vor dem Führungstor ein, lief dann aber wie alle Österreicher mehr hinterher als voraus.

Christoph Baumgartner 2

Sehenswert, wie er beim 1:0 aus der eigenen Hälfte wegsprintete und die gesamte Schweizer Abwehr zu Statisten degradierte. Alles, was der Mann mit dem Ball tut, hat Hand und Fuß.

Michael Gregoritsch 4

Hing zunächst in der Luft und hatte mit Manuel Akanji einen direkten Gegenspieler, der nicht umsonst bei Manchester City verteidigt. So kam Österreichs Stoßstürmer kaum in den Genuss, einen Ball anzunehmen, geschweige denn in der Mannschaft zu halten. Verbiss sich dann in die Partie und hatte am Ende sogar eine gute Chance auf das Siegestor.