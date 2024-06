Pyrotechnik ist kein Verbrechen – zumindest bei der EM-Eröffnung

Aktuell gilt das, was man eine „österreichische Lösung“ nennen könnte: Pyrotechnik ist nicht per se ein Verbrechen, aber erlaubt ist deswegen auch nicht alles.

Nahezu jeder, der in Österreich nach 2010 in einem Stadion mit organisierten Fangruppen war, wird den Slogan im Ohr haben: „Pyrotechnik ist kein Verbrechen.“ Vor 14 Jahren wurde ein verschärftes Pyrotechnikgesetz verabschiedet, nicht nur die Ultras der diversen Bundesligisten gingen dagegen auf die Barrikaden.

Härter gegen Pyro wird in Deutschland und bei der UEFA vorgegangen.

Und was hat das mit dem nahen EM-Start zu tun? Sehr viel, denn plötzlich ist Pyrotechnik kein Verbrechen – sondern bei der Eröffnungsfeier am Freitag in München „ein Höhepunkt der Zeremonie“.

Tatsächlich will Europas Fußballverband 130 pyrotechnische Gegenstände im Innenraum des Stadions zünden, berichtet die ARD.