Nach dem ÖFB-Jubel gegen Polen: Vier Bestnoten und eine Enttäuschung

Österreichs Nationalmannschaft hat am Freitag-Abend die Tür zum EM-Achtelfinale weit aufgestoßen. Die ÖFB-Auswahl feierte am Freitag vor 71.000 Zuschauern im Berliner Olympiastadion einen 3:1-Sieg über Polen und hält damit vor dem letzten Gruppenmatch am Dienstag gegen die Niederlande bei drei Zählern.