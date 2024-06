Evergreen auf Raten: Wie maßgebend ÖFB-Star Arnautovic gegen Polen war

Es waren zwei spezielle Momente, in denen sich Arnautovic in Szene setzen konnte, ohne dabei das zu tun, was er am liebsten tut: Den Ball zu streicheln. Entscheidend, wie Arnautovic vor dem Tor von Christoph Baumgartner in der 66. Minute die Situation auf dem Spielfeld las: Nach dem Stanglpass von Alexander Prass bewegte sich der Routinier zunächst zum Ball, wodurch er Gegenspieler Pawel Dawidowicz an sich binden konnte. Es war nur ein Schritt, den der Verteidiger in Richtung Arnautovic machte. Durch diesen jedoch öffnete sich hinter ihm ein Raum. Und weil Arnautovic den Ball für Baumgartner passieren ließ, konnte Baumgartner auf 2:1 stellen. Ob andere Spieler den Moment ebenso gewittert und den Ball durchgelassen hätten, darüber ließe sich höchstens spekulieren.

Entscheidend war das Duell Arnautovic vs. Dawidowicz jedenfalls auch zehn Minuten später bei der Vorgeschichte zum 3:1. Nach einem langen Ball von Torhüter Patrick Pentz war es wieder Österreichs Sturmtank, der den Verteidiger an sich band und im Kopfballduell dermaßen bedrängte, dass der Pole den Ball nicht nach vorne klären konnte. Stattdessen streifte Dawidowicz die Kugel nur und verlängerte den Ball damit ideal in den Lauf von Marcel Sabitzer, der auf und davon war und schließlich den Elfmeter herausholte. Kleinigkeiten, die auf diesem Niveau Spiele entscheiden. Dabei hatten die Österreicher in dieser Aktion auch Glück. Denn wäre es nach Ralf Rangnick gegangen, so wäre Arnautovic gar nicht mehr auf dem Platz gestanden. Was sich in diesen Augenblicken abspielte?

Geplanter Wechsel In Minute 76 hatte Stefan Posch den Ball ins Seitenout befördert, Michael Gregoritsch stand zur Einwechslung bereit. Rangnick signalisierte dem Referee, dass man nun wechseln wolle. Der Unparteiische zögerte jedoch und die Polen, die sich ob ihres 1:2-Rückstandes nun beeilten, brachten den Ball schnell via Einwurf ins Spiel. Nach einem schlechten Steilpass landete die Kugel bei Pentz, der sogleich den langen Ball in Richtung Arnautovic spielte. Der Rest ist bekannt.

© Screenshot Rangnick deutet Wechsel, der Pole wirft schnell ein