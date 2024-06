Presse zum ÖFB-Sieg: "Polen hat eine Tracht Prügel bekommen"

Das 3:1 der ÖFB-Auswahl gegen Polen Freitagabend in Berlin lässt Österreich hoffen, für Polen ist das EM-Abenteuer aber frühzeitig beendet. Das schreiben die polnischen Medien zur Vorstellung von Robert Lewandowski und Co.

Przeglad Sportowy: „K.o.! Österreich hat Polen seinen Platz unter den EM-Teilnehmern gezeigt. (...) Die polnische Nationalmannschaft hat ihre letzte einprozentige Chance verloren.“

Fakt: „Das Ende der Hoffnung. (...) Alptraum in Berlin. So hätte es nicht laufen sollen. Die Polen haben in Berlin eine Tracht Prügel bezogen!“

„Wer zuletzt kommt, scheidet zuerst aus“, schrieb das Portal goal.pl und spielte darauf an, dass sich die Mannschaft erst über die Play-offs für das Turnier qualifiziert hatte und nun als erstes Team raus ist.