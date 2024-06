ÖFB-Präsident Mitterdorfer; „Da kann Rangnick auch lästig sein“

Bei der EURO sprach er in Düsseldorf einmal zur Mannschaft, in Berlin setzte er sich mit den österreichischen

Fan und Fachmann: Mitterdorfer ist ausgebildeter Trainer (UEFA-A-Lizenz). 2016 wurde er zum Präsidenten des Kärntner Fußballverbandes gewählt, im April 2023 trat er die Nachfolge des zurückgetretenen Gerhard Milletich an der Spitze des österreichischen Fußball-Bundes an

... über die Erwartungshaltung „Wenn ich 20 Jahre zurückblicke, dann war es doch immer so, dass vor einer Endrunde eine Euphorie entsteht, wenn die Ergebnisse davor gut waren. Und klappt es dann nicht, sind alle maßlos enttäuscht, das ist immer so ein Wechselspiel. Ich habe da einen relativeren Zugang, man muss schauen, dass man das alles geerdet betrachtet. Man muss sich ja nicht schlechtreden, sondern an seine Stärken glauben. Wenn die Leistung passt, dann kann es gut gehen oder auch nicht. So ist das bei einer Endrunde. Gewinnst du gegen Polen, dann passt es. Gewinnst du nicht, dann passt es eben nicht. Man hat ja vorher gewusst: Wenn wir bei der EM weiterkommen wollen, dann muss man liefern. Ob das im ersten Spiel gleich klappt, oder erst im zweiten, ist etwas anderes. Aber es ist logisch, dass Druck vorherrscht. Man muss alles, was man hat, auf den Platz bringen.“

... über die Fans „Sie sind super. In Düsseldorf habe ich mir ein Teamtrikot angezogen und bin zum Fantreffpunkt gegangen, gegen die Fahrtrichtung eigentlich. Sie sind zum Stadion gegangen, ich noch zurück ins Hotel. Es war großartig, wir haben viele Fotos gemacht, die Stimmung war ein Traum. Das ist wunderschön. Das erwarte ich mir auch jetzt in Berlin. Ich möchte ja Teil der Fan-Familie sein und ihnen ein wenig zurückgeben, was mir möglich ist. Ohne die Unterstützung der Fans ist alles ein wenig schwieriger. Man braucht ihre Begeisterung, vor allem in einer Phase, wo man nicht so erfolgreich ist. Daher ist mir der Austausch mit den Fans so wichtig.“

... über den Kontakt zur Mannschaft „Ich dränge mich nicht auf. Ich will für sie da sein, wenn man mich braucht. Ich habe vor dem ersten Spiel zu ihnen gesprochen, nur kurz. In Wahrheit ist in dem Moment keiner darauf neugierig, was ich sage. Ich will ihnen nur das Gefühl geben, dass man für sie da ist. Vor dem Polen-Spiel gibt es keine Ansprache von mir. Wir haben dafür ja Teamchef Ralf Rangnick.“