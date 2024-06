Warum Österreich in dieser EM-Gruppe nur Geh-Heim-Favorit ist

... dass es in der polnische Liga schon seit vielen Jahren Profi-Schiedsrichter gibt, während die meisten in Österreich immer noch Vollzeit arbeiten.

Die Liste ließe sich fortsetzen. Obwohl das Durchschnittseinkommen in Österreich dreimal so hoch ist, wie in Polen, lässt sich in der Ekstraklasa mit der Ausnahme von Salzburg deutlich mehr verdienen, als in der Bundesliga.

Fakt ist: Den Stellenwert, den der Fußball im Land des heutigen EM-Gegners genießt, hat hierzulande – wenn überhaupt – der Skisport. Angesichts der Rahmenbedingungen im Land ist Österreich in seiner EM-Gruppe allenfalls Geh-Heim-Favorit.