Das LASK-Dilemma: Eine Weltauswahl, die keine Mannschaft ist

Mit drei mickrigen Zählern findet sich der selbst ernannte Spitzenverein nach sechs Runden an der vorletzten Stelle wieder, weshalb Siebenhandl nicht zum ersten Mal in dieser noch jungen Saison vor dem Mikrofon der Kragen platzte.

Wären die Spieler des LASK auf dem Rasen nur annähernd so energisch wie Goalie Jörg Siebenhandl bei den Interviews, die Linzer würden in der Tabelle wohl deutlich besser dastehen.

5 Niederlagen in Folge

„Es kotzt mich schon langsam an, dass wir es nicht schaffen, Spiele zu gewinnen, in denen es um so viel geht“, polterte der Goalie nach dem 0:1 im Duell mit dem Stadtrivalen Blau-Weiß Linz, das die Krise des LASK prolongierte.

Der Conference-League-Starter hat damit die letzten fünf Ligapartien verloren.