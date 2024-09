Von Ulmer bis Holzhauser: Eine prominente Elf für Österreichs FC AMS

Einige haben sich verpokert, andere hatten Verletzungspech und für manche sieht es tatsächlich so aus, dass sie in ihrem Brotberuf schlicht nicht mehr gefragt sind. So prominent wie selten zuvor ist nach Ende der Transferzeit in den meisten Ligen der rot-weiß-rote FC AMS besetzt.

Da kein aufrechtes Vertragsverhältnis vorliegt, können die Kicker auch jetzt noch bei einem neuen Verein unterschreiben. Allerdings ist die Kaderplanung an sich allerorts abgeschlossen – ohne schwere Verletzung eines Spielers bei einem Verein, der noch einmal investieren kann, droht also tatsächlich die Arbeitslosigkeit.