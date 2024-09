Mangelware Schiedsrichter: Österreichs Kampf gegen das Imageproblem

So wird man Schiedsrichter

Ab 14 Jahren kann man in den meisten Landesverbänden Schiri werden. Kampfmannschaften pfeifen darf man mit 17 Jahren

Der Verdienst

58 Euro gibt es in Wien in der niedrigsten Spielklasse, 104 Euro in der Wr. Stadtliga, 145 Euro in der Regionalliga Ost (exkl. Fahrtspesen). In der Bundesliga kassiert der Schiri 1.600 Euro brutto, die Assistenten und der VAR die Hälfte

Zahlen

2.600 Schiedsrichter gibt es in Österreich, darunter in etwa 80 Frauen und 70 Schiris und Assistenten im Elite-Bereich (BL und 2. Liga). Unter den 70 finden sich sieben FIFA-Referees, zehn FIFA-Schiedsrichter-Assistenten und fünf FIFA-VARs