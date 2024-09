Wer will mich? Fußballstars, die am Transfermarkt übrig blieben

Die Transferzeit ist zu Ende. Am Freitag schloss auch in der Türkei das Transferfenster – als letztes Land in Europa durften die Klubs der SüperLig noch einkaufen gehen. Alle Jahre wieder bleiben am Transfermarkt Spieler übrig, die schlecht beraten , aus Altersgründen nicht mehr erste Wahl sind oder sich schlicht verpokern .

Ein Abenteuer in Brasilien soll sich zerschlagen haben. Dabei sollen mit Botafogo , Corinthians , Flamengo und Vasco da Gama vier Klubs Interesse bekundet haben. Medienberichten zufolge soll Ramos zu viel verlangt haben. Nun ist von einem Engagement in den USA oder in der Türkei die Rede. Galatasaray sucht einen Verteidiger.

Adrien Rabiot Unglaublich, dass dieser Spieler noch keinen Klub gefunden hat. Rabiot ist erst 29 und in der Blütezeit seiner Karriere. Bei der EM in Deutschland war der zentrale Mittelfeldspieler bei den Franzosen gesetzt. Nach fünf Jahren bei Juventus Turin ist er nun auf der Suche. Laut einer Meldung von Transferexperte Fabrizio Romano soll Rabiot Galatasaray ebenso abgesagt haben wie Al Nassr aus Saudi Arabien. Der Franzose soll weiterhin in der Champions League spielen und viel verdienen wollen. Beraten wird er von seiner Mutter und so, wie es aussieht, dürfte die Frau Mama für ihren ablösefreien Sohn viel Handgeld verlangen.

Joel Matip Acht Jahre hat der gebürtige Deutsche, der für Kamerun spielt, für den FC Liverpool verteidigt und dabei stets verlässliche Figur gemacht. Mit 33 Jahren kann doch noch nicht Schluss sein, sollte man glauben. Matip muss sich allerdings gerade von einem Kreuzbandriss zurückkämpfen, den er im Dezember in der Premier League im Spiel gegen Fulham erlitten hat. Der Zeitpunkt war besonders bitter, hatte der Verteidiger doch bis dahin die meisten Spiele seines Klubs im Herbst 2023 bestritten. Doch die Verletzungsanfälligkeit ist ein Thema. 16 Verletzungen hatte Matip in den acht Jahren in Liverpool, auch deshalb wurde der Vertrag nicht verlängert.

Simon Kjaer In der dänischen Nationalmannschaft hat der 35-Jährige nach der EM und 132 Länderspielen Schluss gemacht. Acht Jahre lang war Kjaer Kapitän und zuletzt viereinhalb Jahre beim AC Milan unter Vertrag, davor spielte er auch für Sevilla, Atalanta, AS Roma und Fenerbahce. Von einem Karriereende war bisher nicht die Rede, ein adäquater Klub hat sich für den Routinier aber noch nicht gefunden.