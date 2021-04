Frust bei Rapid, Rivale Austria zittert nicht nur um die Lizenz

Eine Frage wurde laut und deutlich beantwortet, eine andere verspricht noch länger anhaltende Spannung. Erstens: Das Titelrennen ist erneut frühzeitig entschieden. Zweitens: Das Ringen um die Lizenz könnte mit prominenter Beteiligung in die Verlängerung gehen.

Fix ist: Am Dienstag wird vom Senat 5 der Bundesliga in erster Instanz entschieden, welche Klubs in der kommenden Saison weiterspielen dürfen.

Wie geht Rapid mit der Machtdemonstration von Salzburg um?

„Es ist enttäuschend“, gesteht Rapid-Sportdirektor Zoran Barisic, der auch verrät, was ihn „am meisten stört“: „Der Trainer hat den Spielern einen klaren Plan mitgegeben, der auf Mut aufgebaut war. Nur hat der Mut von Anfang an komplett gefehlt.“

Mit der Steigerung nach dem 0:1 und Anpassungen in der Pause hätte Barisic nochmals Hoffnung geschöpft: „Aber dann kommt gleich die Rote für Max Hofmann und damit war es eigentlich erledigt.“