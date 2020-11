Hohe Hürden für Rapid vor dem Pflichtsieg bei Dundalk

Knapp vor 23 Uhr wissen die Rapidler, ob ihr Plan aufgegangen ist: Mit einem Sieg in Dublin gegen Dundalk soll ein Entscheidungsspiel um den Aufstieg gegen Molde am 10. Dezember in Hütteldorf fixiert werden. So wie 2018, als dann die Rangers in einem ausverkauften Heimspiel mit 1:0 besiegt wurden.

Bis dahin gibt es aber noch einige Hürden – und diese sehen seit dem Wochenende höher aus. Während Dundalk mit einem 4:1 im Cup gegen Vizemeister Bohemians überzeugt hat, musste Rapid mit dem 3:4 in Ried die erste Liga-Pleite hinnehmen. Noch schlimmer wiegt, dass das oft spielentscheidende Zentrum immer löchriger wird.

Zentrales "Katastrophengebiet"?

Von den fünf Spielern, mit denen (der nun krank fehlende) Trainer Didi Kühbauer zum Ende der vergangenen Saison für die beiden Positionen in der Mitte geplant hat, ist bis zum Jahresende nur noch einer einsatzfähig: Srdjan Grahovac. Schwab (Transfer zu Saloniki), Ljubicic (Bänderriss im Knöchel), Petrovic (Pfeiffersches Drüsenfieber) und Velimirovic (Reha nach Kreuzbandriss) sind kein Thema.