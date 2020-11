Nächste Sorge für Rapid: Petrovic fällt für unbestimmte Zeit aus

Bei Rapid wird die Liste der Verletzten um einen Namen länger. Wie der Bundesligist am Montagnachmittag mitteilte, fällt Dejan Petrovic für unbestimmte Zeit aus. Der 22-Jährige, der sein letztes Pflichtspiel am 5. November in der Europa League gegen Dundalk FC, bestritt, ist am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankt.

"Eine genaue Prognose über die Ausfalldauer ist bei dieser Krankheit leider nicht möglich", heißt es in einer Presseaussendung des Klubs. In der laufenden Saison brachte es Petrovic bisher auf neun Einsätze und stand dabei insgesamt 736 Minuten auf dem Feld.