Jung-Papa Posch vor der EM: "Die Prioritäten haben sich verschoben"

Ich habe eine bessere Saison als zuletzt gespielt, auch wenn ich in der vergangenen mehr Tore erzielt hatte. Vor allem spielerisch habe ich einen Schritt nach vorne gemacht. Wir haben außerdem viele junge Spieler im Team, da konnte ich als einer der Älteren meine Erfahrung gut weitergeben.

Sie haben ein gutes Standing in Bologna. Wie haben Sie sich als Persönlichkeit und als Fußballer entwickelt?

Ich schon, meine Frau nicht immer so (lacht). Es kommt natürlich auch noch dazu, dass ich durch unsere Spiele immer mal wieder weg von daheim bin.

Können Sie sich in Bologna noch frei bewegen?

Fußball in Italien – muss man das als Spieler erlebt haben?

Wie ist die Stimmung in Bologna rund um den Klub?

Ein bissl habe ich mich verändert. Wir essen später, auch wenn wir für italienische Verhältnisse immer noch früh dran sind. Italiener leben das Leben ein wenig mehr, das gefällt mir. Auch die Mode ist cool, in Bologna gibt es auch viele Geschäfte dafür.

Ja, wir haben nicht vor woanders hinzuziehen. Ich bin ja durch Auswärtsspiele öfters weg, und da ist es für meine Frau einfacher. Wir machen alles zu Fuß, brauchen fast nie das Auto, das macht vieles leichter. Und die Innenstadt von Bologna ist auch wirklich sehr schön. Wir gehen gerne auf einen Kaffee, daher bietet sich das an.

Viele Spieler leben außerhalb von Bologna, Sie wohnen als Familie in der Innenstadt. Bleibt das so?

Die Prioritäten haben sich verschoben, man nimmt andere Dinge vielleicht nicht mehr so dramatisch.

Was gefällt Ihnen an den Menschen in Italien?

Werte und Kultur sind nicht so unterschiedlich zu unseren Breiten. Sie gehen gerne aus, genießen, kleiden sich gut, verbringen viel Zeit mit der Familie. Und sie gehen gerne ans Meer. Und in Bologna ist das Wetter im Schnitt besser als bei uns. Nur im Sommer ist es brutal – da müssen wir in der Früh trainieren, sonst wäre es nicht auszuhalten.

Ist die Vorfreude auf die Champions League im kommenden Herbst schon groß?

Auf jeden Fall, aber es dauert noch bis dahin, jetzt kommt einmal die EURO.

Apropos. Was trauen Sie Österreich trotz der vielen Ausfälle zu?

Sehr viel, es ist alles möglich für uns. Wir haben das schon in den letzten Spielen und Monaten gezeigt, wozu wir imstande sind. Bei einem Turnier weiß man nie, was passiert, aber ich bin sehr zuversichtlich.