Sein Sohn heißt Romeo: ÖFB-Kicker reist als Jungpapa zum Team

Ein Spieler ist am Montag bei der ersten Teamzusammenkunft des österreichischen Fußball-Nationalteams in diesem Jahr noch nicht in Marbella eingerückt - aus gutem Grund. Bologna-Legionär Stefan Posch ist am Freitag erstmals Vater geworden. Seine Frau Lena verließ mit Sohn Romeo erst am Sonntag das Spital.