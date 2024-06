"Die haben mich immer kritisiert" - ein Teamspieler zeigt Angriffslust

Und so ist da auf dem rechten Unterschenkel viel Platz für ein Tattoo . Es zeigt ein rundes Leder mit einer Krone. König Fußball regiert sein Leben. Das soll schon in jungen Jahren so gewesen sein, als er nur schwer vom Platz zu bekommen war.

Romano Schmid kratzt an der Startelf, auch aufgrund der Verletzung von Xaver Schlager , die eine Rochade hervorrufen dürfte. Entweder Marcel Sabitzer oder Konrad Laimer werden anstelle des Leipzigers ins zentrale Mittelfeld wechseln, in der Offensivreihe im 4-2-3-1 wird ein Platz frei.

Patrick Wimmer könnte diesen einnehmen, oder eben auch Romano Schmid, der beim Medientermin in Windischgarsten am Samstag klare Kante zeigte.

Die Darstellung, er hätte erst in dieser Saison seinen Durchbruch geschafft, will er so nicht stehen lassen. „Das wirkt vielleicht so, weil ich in dieser Saison weiter vorne gespielt habe und mehr Scorerpunkte gesammelt habe. Aber ich habe mich in Bremen seit dem ersten Jahr ab dem 10. Spieltag jede Saison durchgesetzt.“