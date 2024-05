EM-Vorbereitung: Perfekte Bedingungen und ein Promi-Experte fürs ÖFB-Team

Wenn Horst Dilly mit dem Rasenmäher seine Runden dreht, dann wirkt das durchaus stimmig. „Das ist sein Ferrari“, schmunzelt Sohn Christoph, der in kurzer Lederhose vom Spielfeldrand aus zusieht. Er wirkt gelassen. Alles ist vorbereitet für die prominenten Gäste.

Als Juniorchef leitet Christoph Dilly gemeinsam mit seinem Vater das Hotel, in dem Österreichs Fußball-Nationalteam mittlerweile so gerne absteigt. Das Wellness-Resort in Windischgarsten mit angeschlossenem Golfplatz bietet die ideale Umgebung, um abzuschalten. Oder im Fall der aktuellen Gäste des Hauses: um sich optimal auf eine Europameisterschaft vorzubereiten.