Gute Laune und stramme Wadln: ÖFB-Stars starten EM-Vorbereitung

Warum auch nicht? Der 35-Jährige steht kurz vor seiner dritten Europameisterschaft. Das sind die Dinge, von denen kleine Mädchen und Buben träumen, wenn sie in Käfigen dem Ball hinterherjagen.

Stefan Kutsenits , der langjährige Busfahrer des österreichischen Nationalteams, steht zufällig in der Nähe und mimt für Österreichs Stürmerstar den Hotelpagen. Das Gepäck wird aufgeladen und in die Lobby geschoben.

Die Stimmung ist gut. Sie alle wissen: Im Hotel „Dilly – das Nationalpark-Resort“, wo sich Österreichs Team in den letzten beiden Jahren regelmäßig zu Hause fühlt und vor allem die Ruhe schätzt, wird es ihnen in den nächsten Tagen an nichts fehlen.

Ein offizieller Fototermin mit der UEFA in Liezen und ein Mannschaftsabend im Restaurant „Steegwirt“ von Teamkoch Fritz Grampelhuber mit dessen beliebten Gamskäsekrainern in Bad Goisern rundeten den ersten gemeinsamen Tag vor der Europameisterschaft am Mittwoch ab.