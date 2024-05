Filmreifes Aufwärmen für die EURO: Arnautovic und Rangnick im Werbedreh

Einen Tag vor Beginn der EURO-Vorbereitung in Windischgarsten hatten Marko Arnautovic und Teamchef Ralf Rangnick ihren besonderen Auftritt vor der Kamera. Man traf sich in Weidling bei Klosterneuburg am Anwesen von IMMOunited-Gründer Roland Schmid für einen Werbedreh. Schmid kandidierte in der Vergangenheit für die Präsidentschaft von Rapid und auch für den ÖFB-Chef. „Wer mich kennt, weiß, dass mein Herz neben der Immobilienwirtschaft für den österreichischen Fußball schlägt. Es gibt daher für mich und mein Unternehmen kaum bessere Protagonisten als Teamchef Ralf Rangnick mit Marko Arnautovic“, so der Unternehmer. Arnautovic kam als italienischer Meister mit Inter Mailand zum Werbedreh und fühlt sich voll fit für die EM-Endrunde.

Schon in einem ORF-Interview tags zuvor hatte er zu Protokoll gegeben: „Ich bin nicht zum Nationalteam gekommen, um auf der Bank zu sitzen. Ich will der Mannschaft helfen und spielen. Letzten Endes ist es aber die Entscheidung des Teamchefs, die ich auch akzeptieren werde“, so der 35-Jährige

Bei Inter kam er in der abgelaufenen Saison nicht über die Rolle des Jokers hinaus, traf im abschließenden Spiel immerhin doppelt. „Natürlich ist die Situation schwierig für mich, weil ich es nicht gewohnt bin von der Bank zu kommen. In meiner ganzen Karriere war ich es meistens gewohnt, von Beginn an zu spielen.“

Doch schon bei seinem Wechsel zu den Mailändern war ihm klar, dass er nicht immer erste Wahl sein würde – was sich dann auch bewahrheitet hat. Das Sturm-Duo Lautaro Martinez und Marcus Thuram war gesetzt. „Die zwei Stürmer haben es auch herausragend gemacht.“ Arnautovic präsentierte sich am Dienstagnachmittag leger mit modisch-zerrissener kurzer Jeans-Hose, er fühlt sich jedenfalls physisch bei 100 Prozent. „Der Dreh hat mir wirklich Spaß gemacht.“

Der Countdown Das ÖFB-Team nimmt ab Mittwoch in Windischgarsten die Vorbereitung auf die EM-Endrunde auf. Teamchef Ralf Rangnick bleiben vorerst vier Tage Zeit, seine Mannschaft auf den ersten Test am 4. Juni in Wien gegen Serbien einzustimmen. Die letzte Standort-Bestimmung vor dem Turnier erfolgt dann am 8. Juni in St. Gallen gegen die starken Schweizer. Einen Tag zuvor muss Rangnick seinen definitiven Kader für das Turnier bekannt geben.