Kein Gegentor, viel Zuversicht: Österreichs U-17-Team will ins Semifinale

Auch Mittelfeldmotor Yanik Spal t weiß um die Bedeutung: „Wir haben in den bisherigen Spielen gesehen, dass das Niveau, das Tempo und die Intensität noch einmal höher sind als bei der Eliterunde. Zudem ist der Spielplan sehr eng. Aber wir haben gut regeneriert und sind bereit.“

Viel Zeit, um die Aufbruchstimmung zu genießen, blieb Österreichs erfolgreichem U17-Team nicht. Denn schon am Mittwoch (19 Uhr, ORF Sport + überträgt die 2. Hälfte) trifft die Auswahl von Teamchef Martin Scherb im EM-Viertelfinale in Larnaka auf Serbien (Zweiter Gruppe A). Dafür ist aber die Vorfreude groß. „Ein Viertelfinale bei einer EURO ist für jeden ein besonderes Spiel. Es ist für die Entwicklung der Spieler unheimlich wertvoll. Sie können von solchen internationalen Spielen auf Top-Niveau einfach ganz, ganz viel Erfahrung mitnehmen“, sagt Scherb.

„Spielstarke“ Serben

Als einziges Team kassierte Österreich in der Gruppenphase keinen Gegentreffer. „Serbien ist eine spielstarke, aggressive Mannschaft, die uns das Leben sicher nicht leicht machen wird. Wir werden die Partie genauso angehen, wie die drei Spiele in der Gruppe“, erklärt Scherb. Serbien bezwang in der Gruppenphase die Ukraine (1:0) und Zypern (3:1) und unterlag Tschechien 3:4. Die ÖFB-Auswahl schlug zuletzt Dänemark mit 4:0.