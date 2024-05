Ohne Stöger bei der EM: Warum bleibt Kevin allein zu Haus?

Nach dem Wunder von Düsseldorf waren sich beim Vfl Bochum alle darüber einig, bei wem sie sich bedanken mussten: Kevin Stöger war der Held der Aufholjagd, mit der Bochum in der Relegation sensationell ein 0:3 aus dem Hinspiel wettmachte und schließlich im Elfmeterschießen den Verbleib in der Bundesliga fixierte.

In der Düsseldorfer Arena, in der Kevin Stöger am Montagabend so groß aufspielte, wird das österreichische Nationalteam am 17.Juni sein EM-Auftaktmatch gegen Frankreich bestreiten. Der neue Liebling der Bochumer Fans wird diese Partie nur als Zuschauer verfolgen: Denn trotz seiner großartigen Auftritte ist für den Offensivmann im EM-Kader von Ralf Rangnick kein Platz.