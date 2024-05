EM-Euphorie: 3.000 Fans trotzen dem Regen beim ÖFB-Training

Rund 3.000 kamen und was noch bemerkenswerter war: Sie blieben, nachdem der angesagte Regen auch wirklich eingesetzt hatte. Gut ausgerüstet mit Regenschirmen und entsprechenden Jacken wartete ein Großteil der Fans bis zum Ende der Einheit. Und es sollte sich auszahlen, denn die ÖFB-Stars gaben sich volksnah.

Österreichs Fußballfans freuen sich auf die EM 2024 . Zahlreich waren sie am Donnerstag nach Windischgarsten gekommen, um die erste Trainingseinheit unter Teamchef Ralf Rangnick im Trainingslager vor der EURO zu verfolgen. Aus Oberösterreich ebenso wie aus Salzburg, Tirol, Niederösterreich und der Steiermark.

Dass es nicht so kommen sollte, war aber klar, nachdem Teammanager Mario Margreiter und Zeugwart Walter Lachnit ins Hotel gelaufen und mit zwei Kisten zurückgekommen waren. Auf den Kisten war die Aufschrift "W-Jacken" zu lesen. Und siehe da: Die beiden Betreuer packten für die Spieler tatsächlich die Winterjacken aus.

Marko Arnautovic und Co. zogen sich also dann das nasse Trainingsoberteil aus und schlüpften in die trockenen dicken Jacken, um trotz der widrigen Umstände noch im Freien Autogramme schreiben zu können. Die Gunst ihrer Fans haben Österreichs Spieler noch vor Beginn der EM wieder einmal mehr gewonnen.