Sportlich und privat: Traumsaison für Stefan Posch in Bologna

Ciao bello. Am Freitag durften Stefan Posch und seine Frau Sohn Romeo im Familienbunde begrüßen. „Beide sind wohlauf.“

Zehn Spiele sind noch zu absolvieren, Bologna möchte den vierten Platz absichern. „Wenn wir weiterhin so spielen, dann sollte uns nichts im Weg stehen“, meint Posch mit viel Selbstvertrauen. Die junge Familie lebt nach wie vor im Zentrum Bolognas, genießt das Dolce Vita und denkt auch nicht an einen Umzug an den ruhigeren Stadtrand.