Lainer nach Krebserkrankung: "Schätze die Momente jetzt anders"

Denken Kicker gerne phrasenreich „von Spiel zu Spiel“, so musste Lainer auf dem Weg zurück von Schritt zu Schritt denken. „Damit bin ich sehr gut gefahren.“ So gut, dass er dies nun beibehalten will in seiner Herangehensweise an diverse Dinge. Seine zuletzt getätigten Erfahrungen möchte der Mönchengladbach-Profi mitnehmen in sein jetziges und künftiges Leben.

„Wieder hier dabei zu sein, die Kollegen und Freunde zu treffen. Diese Momente schätze ich jetzt ganz anders. Es ist mir noch mehr eine Ehre, ich genieße es. Ich möchte mein Herz auf dem Platz lassen, jetzt heißt es ’Feuer frei’.“ Bei diesen Worten lachen Lainers Augen, man spürt seine Vorfreude.