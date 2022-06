Ein österreichisches Trio ragt bei der Notenvergabe zum 1:1 heraus

Patrick Pentz: Note 1

Erneut mit einer Empfehlung, weil er mit dem Fuß wie ein elfter Feldspieler brilliert und im Spielaufbau neue Möglichkeiten gibt. So war es oft leicht für Alaba und Kollegen, die erste Pressinglinie der Franzosen zu überspielen. In der Kernkompetenz hielt er drei schwierige Bälle und vor allem am Ende gegen Mbappé den Punkt fest.

Stefan Lainer: Note 4

Hatte auf seiner Seite Mammutaufgaben zu erledigen. Defensiv mit Bayern-Star Coman mehr als gefordert, offensiv gegen Milans Théo Hernandez ohne Durchkommen. Fleißig allemal, kurz nach der Pause musste man ihn – dem Ausschluss nahe – vom Platz nehmen.