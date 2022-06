Rangnick nach 1:1: "Glaub' nicht, dass es irgendwas zu gratulieren gibt"

* Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends.*



ORF-Moderator Rainer Pariasek war bei der Analyse des 1:1 des ├ľFB-Teams gegen den Weltmeister Frankreich in guter Laune: "Und jetzt gratulieren wir auch dem Teamchef Ralf Rangnick zu diesem Unentschieden."

Dieser war per Video zugeschaltet. Die erste Frage dann: "Ja, war heute ein bisschen eine Zitterpartie. Ein schmeichelhaftes Unentschieden f├╝r uns?"

Rangnick sch├╝ttelte den Kopf und sagte: "W├╝sste ich jetzt nicht. Ich glaub' nicht, dass es irgendwas zu gratulieren gibt."

Er sei "├╝berhaupt nicht zufrieden mit diesem Ergebnis". Wenn man bis in die 83. Minute f├╝hre und sich dann so ein Tor einfange, "dann gibt es bei mir zurzeit nichts was sich anf├╝hlt wie Gratulieren. Ich bin mit dem Spiel insgesamt zufrieden, aber mit dem Ergebnis ├╝berhaupt nicht."

Pariasek beharrte darauf, dass man guter Laune sein kann. Er sagte: "Aber immerhin ein 1:1. ein Unentschieden gegen den Weltmeister ..."

"Warum immerhin?!"

Rangnick wollte sich dann nicht gleich den Ausgleichstreffer ansehen, sondern unterbrach Pariasek vehement: "Entschuldigung, warum immerhin?! Nee, wir haben 1:0 gef├╝hrt. Und haben selber einen Freisto├č und geben ├Ąhnlich wie gegen D├Ąnemark in so einer Situation dem Gegner eine Konterchance und das ist einfach naiv. Daher gibt es aus meiner Sicht auch nichts zu gratulieren."

Co-Analytiker Helge Payer bewies Todesmut und sagte: "Ich m├Âchte trotzdem zu etwas gratulieren, Herr Rangnick. Haben Sie geglaubt, dass die Mannschaft Ihre DNA wirklich so schnell verstehen wird?"



Jetzt k├Ânnte man sich in diesem Zusammenhang fragen, ob damit gemeint ist, kurz vor Schluss in gegnerische Konter zu laufen. Nat├╝rlich meinte Payer die generell guten Leistungen in den vergangenen drei Spielen.