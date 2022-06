Hurra-Fußball von Ralf Rangnick: Das ÖFB-Team macht wieder Freude

„Fußballspiele sollten nie langweilig sein, sie sollten die Zuschauer im besten Fall begeistern“, hatte Ralf Rangnick bei seinem Amtsantritt in Bad Tatzmannsdorf gesagt. Nach zwei Spielen unter dem Deutschen ist klar: Zu viel versprochen hat er nicht.

Der Hurra-Fußball des neuen Teamchefs bringt ob der vielen Pressing-Momente zwar auch immer eine Menge technische Fehler mit sich, stellt dafür aber die Kurzweiligkeit in den Vordergrund. Egal ob mit oder gegen den Ball: Unter Rangnick geht es stets schnell nach vorne. Als Dank für das Spektakel in Osijek am Freitag gab es als erste Momentaufnahme am Montag schon vor der Partie frenetischen Jubel bei der Begrüßung des neuen Teamchefs.