Jubiläum gegen Dänemark: ÖFB-Star Marko Arnautovic wird 100

Beim überaus turbulenten Anflug mit extrem kurzer Landebahn auf der Atlantik-Insel rutscht den Insassen des ÖFB-Charters schon am Tag vor dem Spiel das Herz in die Hose. Jubelstimmung kommt auch am Tag danach nicht auf, auf dem Kunstrasen der Färinger. Arnautovic kommt in Minute 81 für Marc Janko ins Spiel, kann am Todestag Jörg Haiders am trostlosen 1:1 aber nichts mehr ändern.