Ein erster Eindruck: Was beim ÖFB-Sieg in Osijek auffiel

Offene Flanke

Die linke Abwehr- bzw. Mittelfeldseite ist personell noch nicht einzementiert. Obwohl eigentlich Hannes Wolf als „Wingback“ in einem 3-5-2 erwartet worden war, vertraute Rangnick zunächst Andreas Weimann, der sich im Training aufgedrängt haben dürfte. Zwar stimmte beim England-Legionär auf der ungewohnten Position nicht immer das Timing im Vorwärtsverteidigen, Lob vom Teamchef gab es aber dennoch: „Er hat seine Sache gut gemacht“, sagte Rangnick über Weimann. Nach der Umstellung auf die Viererkette überzeugte Wöber als Außenverteidiger.

Übliche Verdächtige

Jene Spieler, von denen man erwarten konnte, dass sie in der Rangnick’schen Philosophie aufblühen würden, spielten sich in Osijek auch in den Vordergrund. Sabitzer, Schlager und Laimer agierten kompakt und dynamisch im Mittelfeld und verbuchten die meisten Balleroberungen. Sabitzer, in Hälfte zwei Österreichs Kapitän, überzeugte im Zentrum, auf der halblinken Position und als Torschütze.