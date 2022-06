Kritik an Foda? Zu spät, Herr Alaba!

Der Kinnhaken, den der demnächst 30-Jährige gegen Ex-Teamchef Franco Foda und dessen destruktive und ängstliche Herangehensweise hier auspackt, ist ein harter Treffer. Allerdings: Er kommt zu spät.

Spätestens nach dem 2:5 in Israel im September wäre es auch für mündige Spieler an der Zeit gewesen, das Missverständnis Foda-ÖFB öffentlich auf den Tisch zu legen. Dann hätte mit größter Wahrscheinlichkeit auch das Präsidium des Fußball-Bundes nicht mehr tatenlos zusehen können.

David Alaba und Kollegen hätten die Ellbogen schon im Gedränge am Ticketschalter zur WM nach Katar aufstellen müssen. Der Flieger ist längst in der Luft. Ob so eine Chance wiederkommt?