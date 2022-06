"Schnauze voll" - Alaba rechnet nach 1:1 gegen Frankreich mit Foda ab

Sowohl gegen Dänemark als auch Frankreich kassierte man späte Gegentore. "Das ist sicher ein Punkt, den wir besser machen können und müssen, dass man sich noch mehr belohnt für den Aufwand", sagte Laimer. Bei ihm selbst waren die Folgen schon zu spüren. Wie Nebenmann Xaver Schlager spielte der 25-Jährige alle drei bisherigen Partien unter Rangnick durch. "Zu so einem Zeitpunkt der Saison geht das irgendwann schon auf den Körper, das ist normal." Am Montag (20.45 Uhr/live ORF 1) zum Abschluss gegen Dänemark will Laimer dennoch wieder mit von der Partie sein. Es gelte, Rangnicks Plan weiter zu perfektionieren.

Nächste Chance

In diesem spielt auch Nicolas Seiwald eine wichtige Rolle. "Wir spielen intensiv, wir verteidigen gemeinsam. Wir spielen einfach einen geilen Fußball derzeit, das taugt mir richtig", sagte der 21-Jährige. Auch vom ähnlichen Spielstil seiner Nebenleute profitiere er - allen voran von Laimer und Schlager, den beiden obersten Balljägern im Team. "Das ist ein Wahnsinn, von denen kann man nur lernen", betonte Seiwald. "Sie sind auch ein bisschen Vorbilder von mir. Sie machen das richtig gut. Solche Typen braucht man in der Mannschaft."

Das ÖFB-Mittelfeld bestand gegen Frankreich ausschließlich aus Spielern mit Red-Bull-Prägung. Seiwald ist der jüngste davon. "Wir haben schon richtig reif gespielt, vor allem in der ersten Hälfte", meinte der Salzburg-Youngster. Der späte 1:1-Ausgleich sei bitter und dürfe so nicht passieren. "Da sind wir ein bisschen zu hoch gestanden." Besser machen will er es in Kopenhagen. "Wir wollen aus dem ersten Spiel gegen die Dänen lernen."