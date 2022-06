ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold verzichtete am Donnerstag auf öffentliche Schuldzuweisungen, machte aber deutlich, dass man künftig für Länderspiele verstärkt in die Bundesländer ausweichen könnte. „Bezüglich Länderspiel-Austragungsorte befinden wir uns in einem ständigen Evaluierungsprozess. Die Alleinstellung des Happel-Stadions ist die Kapazität, aber natürlich machen wir uns Gedanken, wie die mittelfristige Zukunft aussehen kann“, sagte Neuhold.

Diesbezüglich möchte man sich mit der Politik wieder an einen Tisch setzen, um Dinge zu verbessern. Die Stadt Wien kann und will man derzeit nicht mit überzogenen Forderungen oder gar mit einem Druckmittel verärgern, zumal der ÖFB-Campus in der Seestadt Aspern am Wiener Stadtrand umgesetzt werden soll – mithilfe von Bund und Stadt, die jeweils mindestens 20 Millionen Euro zuschießen.

Als Stadion-Alternativen nannte Neuhold unter anderem Klagenfurt, Salzburg und Innsbruck. „Außerdem bekommen wir nächstes Jahr in Linz ein neues Stadion mit moderner Infrastruktur dazu“, erklärte der Geschäftsführer. „Es ist eine Überlegung, verstärkt in die Bundesländer auszuweichen, das hängt aber auch von den Gegnern ab.“