Neue Denkweise: Wie das ÖFB-Team Weltmeister Frankreich ärgern will

Ein solches dürfte dem ÖFB auch am Freitag bevorstehen, wenn 47.500 ins Ernst-Happel-Stadion kommen, um den Österreichern einzuheizen. „Man merkt am Sportwettenmarkt, dass es wieder größeres Interesse am österreichischen Nationalteam gibt“, sagt Jürgen Irsigler, Geschäftsführer von Admiral. Wie tipp3 hat man am Donnerstag die Verlängerung der Partnerschaft mit dem ÖFB bekannt gegeben.

Klar, dass in Tagen wie diesen viele aufspringen wollen auf den Fußball-Zug. Ob die rot-weiß-rote Lokomotive schon dazu in der Lage ist, mit dem TGV aus Frankreich Schritt zu halten? Einer der Lokführer hört auf den Namen Kylian Mbappé. Er wurde einst im WM-Finale 2018 mit 38 km/h geblitzt und gilt als schnellster Stürmer der Welt. Klar, dass er auch von Ralf Rangnick geschätzt wird. „Ich wollte ihn 2017 nach Leipzig holen, und wir waren mit seinen Eltern praktisch einig“, erinnert sich der Teamchef. Der heute 23-Jährige entschied sich damals, mit 17, für Paris Saint-Germain.