Ausverkauf im Happel-Stadion: Fan-Magnet Koller, ungeliebter Foda

Ungeschlagen und attraktiv

Unter Marcel Koller sah das noch ganz anders aus: Der Schweizer absolvierte mit dem Nationalteam 24 Spiele im Ernst-Happel-Stadion, elf davon vor ausverkauften Rängen (also vor 47.000 bis 48.500 Zuschauerinnen und Zuschauern). Vor allem in der so erfolgreichen EM-Qualifikation 2014/15 - in der man kein einziges Spiel verlor und nur ein Unentschieden hinnehmen musste - war fast jedes Heimspiel in Wien ausverkauft.

Und so verwundert es nicht, dass Koller, was den Zuschauerschnitt angeht, deutlich vor seinem Nachfolger zu finden ist. Während sich der mittlerweile 61-Jährige im Schnitt über 37.625 Besucherinnen und Besucher im Praterstadion freuen durfte, waren es bei Franco Foda lediglich 26.500 (Die durch die Corona-Pandemie beeinflussten Spiele sind nicht inkludiert).